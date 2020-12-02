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02 декабря 2020, 16:24 23

В Черновцах завтра проведут последнюю сессию "старого" облсовета

02 декабря 2020, 16:24 23
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Фото из открытых источников
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Председатель облсовета подписал распоряжение о созыве 3 декабря пленарного заседания 39-й внеочередной сессии областного совета VII созыва.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкого облсовета.

В соответствии с распоряжением председателя Черновицкого областного совета № 548 от 2 декабря 2020 года 03 декабря 2020 года в 11-00 в сессионном зале областного совета (г. Черновцы, ул. М.Грушевского,1) состоится пленарное заседание 39-й внеочередной сессии областного совета VII созыва.

На повестку дня пленарного заседания сессии вынесен вопрос о результатах деятельности органов прокуратуры области, о внесении изменений в областной бюджет Черновицкой области на 2020 год; об утверждении Региональной программы обеспечения жильем участников боевых действий и членов семей погибших, об утверждении Порядка предоставления материальной помощи целевого направления для приобретения жилья участникам боевых действий и членам семей погибших и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что назначена дата первой сессии Одесского облсовета.

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