Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Запорожский облсовет

Братья Кальцевы из ОПЗЖ рассчитывают забрать «в семью» два ключевых кресла: старший брат Сергей планирует стать главой облсовета, а младший Владимир – секретарем Запорожского горсовета

Братья Кальцевы из ОПЗЖ рассчитывают забрать «в семью» два ключевых кресла: старший брат Сергей планирует стать главой облсовета, а младший Владимир – секретарем Запорожского горсовета

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как будет формировать коалицию в облсоветах, а кто там окажется в оппозиции. На очереди – поствыборная ситуация в Запорожской области.

Итоги в цифрах

По результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, в Запорожский областной совет попали 7 политических партий. Наибольшее количество депутатских мандатов прогнозируемо получила партия Медведчука-Левочкина "Оппозиционная платформа - "За жизнь": из 84 мест в облсовете они взяли 23.

На втором месте – "Слуга народа", запорожскую областную команду которой возглавляет действующий глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин. "Слуги" получили 19 "штыков". Далее – "Европейская солидарность" (10 депутатов), политическая партия Владимира Буряка "Еднання" (9), "Оппозиционный блок" и "За майбутне" получили по 8 депутатских мест, и лишь 7 мандатов достались "Батькивщине", которой, кстати, не удалось попасть в Запорожский городской совет.

В этот раз, по сравнению с 2015 годом, в облсовет не попала "Нова политика", которую в Запорожье ассоциируют с влиятельным нардепом прошлых созывов и фактическим владельцем "Мотор Сичи" Вячеславом Богуслаевым. В предыдущем составе облсовета "Нова политика" имела 10 депутатов. Не прошла в этот раз и Радикальная партия Олега Ляшко (в прошлый раз она взяла 6 депутатских мест).

Коалиция есть, а власть?

Как уже говорилось, в Запорожском областном совете 84 депутатских места. Для создания большинства необходимо 50% +1 голос, то есть 43 "штыки". Сейчас ни в одной из политических партий, которые преодолели проходной барьер, нет такого количества голосов.

Вероятно, еще до выборов активные переговоры об объединении провели несколько политсил. Так, не исключено, что снова "сольются" ОПЗЖ и "Опоблок" - в таком случае им удастся аккумулировать 31 голос. Скорее всего, к своим коллегам по депутатскому корпусу присоединятся также избранные от политической партии "Еднання", которых в новом составе девять. Ранее мы рассказывали о том, что эта политическая сила – проект городского головы Запорожья Владимира Буряка, который повторно одержал победу на местных выборах и снова занял кресло бургомистра с первого тура. При этом на выборах мэра ОПЗЖ не выдвигала своей кандидатуры, которая могла бы составить достойную конкуренцию Буряку и, как минимум, сделать реальностью второй тур запорожских мэрских выборов. Однако, как пояснял RegioNews руководитель запорожского отделения ОПЗЖ, нардеп Владимир Кальцев, партия решила этого не делать, чтобы поддержать Буряка и не "оттягивать" у него голоса.

По словам политических экспертов, такое решение обусловлено предварительными договоренностями с самим господином Буряком. Мол, партия Медведчука-Левочкина поддерживает его на мэрских выборах, а тот, в свою очередь, будет рекомендовать своим партийцам объединиться с ОПЗЖ и в городском, и в областном советах. Кроме того Кальцев и его политическая сила имеет все шансы рассчитывать на поддержку членов партии "Еднання" во время голосования за свою кандидатуру на должность секретаря горсовета, а также за партийного выдвиженца в главы облсовета. Между прочим, по словам того же Кальцева, должность областного спикера может получить его родной старший брат Сергей Кальцев или же верный соратник братьев Кальцевых Павел Матвиенко, который в 2010 – 2013 годах уже занимал эту должность.

Однако даже с "Опоблоком" и "Еднанням" господину Кальцеву все равно не хватит голосов для создания большинства. Теоретически он может рассчитывать на лояльность и готовность к объединению со стороны партии "За майбутне", которая получила 8 мандатов. Но следует учитывать, что и переговоры, и условия возможного сотрудничества будут очень непростыми. Дело в том, что запорожская ячейка партии Палицы-Коломойского возглавляет Геннадий Фукс. А это - очень амбициозный политик и бизнесмен, в прошлом – заместитель председателя Запорожской ОГА. По словам политических экспертов RegioNews, господин Фукс просто так в коалицию с Кальцевым не пойдет. Какие условия он выдвинет, пока неизвестно. Однако очевидно, что это могут быть или контроль в ключевых комиссиях, или же руководящие должности на "рыбных" коммунальных предприятиях региона.

Будет ли в регионе реальная оппозиция?

В оппозицию в облсовете автоматически попадает "Батькивщина". Во-первых, учитывая политику партии, очень сомнительно, что Киев позволит региональным коллегам официально поддерживать пророссийские ОПЗЖ и "Опоблок".

Также оппозиционный статус "светит" и "Слуге народа". Хотя эта политическая сила и взяла второе место в облсовете, однако до получения власти ей еще очень далеко. Хотя амбиций – просто немеряно. В частности, на должность председателя Запорожского облсовета очень и очень претендует действующий глава ОГА и руководитель областной ячейки "СН" Боговин. Поговаривают, что он встречался и с мэром Запорожья Буряком, и даже пил кофе с тем же Фуксом, имея надежду получить их поддержку своей кандидатуры. Однако персона господина Боговина совершенно не интересна ни первому, ни второму. К тому же, как уже говорилось, не исключено, что вышеупомянутые господа уже взяли на себя определенные обязательства перед господином Кальцевым.

Поэтому, скорее всего, "Слуга народа" окажется в оппозиции, однако объединяться с кем-то из своих товарищей по несчастью вряд ли будет. Хотя это неточно. Также неточно, что противостоять возможному альянсу ОПЗЖ – "Опоблок" - "За майбутне" будет еще один игрок – "Европейская солидарность". Теоретически, партия Петра Порошенко должна уйти в жесткую оппозицию к пророссийским силам. Но все может быть совсем иначе: если официально "ЕС" и не будет сотрудничать с возможными коалициантами, то по факту свои голоса по ключевым вопросам Кальцеву она все же предоставит.

Политические эксперты объясняют такую вероятность очень просто: во время предвыборной гонки за места в списках "ЕС" активно распродавались, и тот же Владимир Кальцев не побрезговал тем политическим аукционом, прикупив себе возможных депутатов. RegioNews не имеет официальных доказательств этому, поэтому утверждать на 100%, что люди, которые попали в облсовет по спискам "Евросолидарности", находятся "на зарплате" у главарей ОПЗЖ, мы не можем. Однако мы обязательно будем наблюдать за тем, как представители этой политической силы будут голосовать по ключевым и важным для Кальцева вопросом. Тогда все и станет на свои места.