"Слуга народа" Скляров со второй попытки избран главой Киевского облсовета

Он получил 44 голоса депутатов из необходимых 43

Он получил 44 голоса депутатов из необходимых 43

Фото: из открытых источников

Председателем Киевского областного совета со второй попытки депутаты избрали представителя партии "Слуга народа" и первого заместителя председателя Киевской ОГА Александра Склярова.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского областного совета, передает RegioNews.

За Склярова путем тайного голосования проголосовали представители партий "Слуга народа", "Батькивщина" и ОПЗЖ. Он получил 44 голоса из необходимых 43.

Председатель областного совета принял присягу должностного лица местного самоуправления и поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Как сообщают СМИ, его соперник из фракции "За будущее" Ярослав Москаленко после начала голосования взял самоотвод и пообещал обжаловать результаты голосования.

Напомним, 25 ноября Киевский облсовет провалил выборы главы, ни один из кандидатов не набрал достаточно голосов.

Также сообщалось, что 27 ноября в Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции.