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27 ноября 2020, 18:37 290

"Слуга народа" Скляров со второй попытки избран главой Киевского облсовета

27 ноября 2020, 18:37 290
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Он получил 44 голоса депутатов из необходимых 43
Он получил 44 голоса депутатов из необходимых 43
Фото: из открытых источников
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Председателем Киевского областного совета со второй попытки депутаты избрали представителя партии "Слуга народа" и первого заместителя председателя Киевской ОГА Александра Склярова.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского областного совета, передает RegioNews.

За Склярова путем тайного голосования проголосовали представители партий "Слуга народа", "Батькивщина" и ОПЗЖ. Он получил 44 голоса из необходимых 43.

Председатель областного совета принял присягу должностного лица местного самоуправления и поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Как сообщают СМИ, его соперник из фракции "За будущее" Ярослав Москаленко после начала голосования взял самоотвод и пообещал обжаловать результаты голосования.

Напомним, 25 ноября Киевский облсовет провалил выборы главы, ни один из кандидатов не набрал достаточно голосов.

Также сообщалось, что 27 ноября в Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции.

Слуга народа облсовет Киевская область глава депутаты
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