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27 ноября 2020, 20:43 1

В Черкассах определились с датой первой сессии облсовета

27 ноября 2020, 20:43 1
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Фото из открытых источников
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Обнародовано Постановление Черкасской ОТИК «О созыве первой сессии Черкасского областного совета».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Черкасской областной рады.

Обнародовано Постановление Черкасской областной территориальной избирательной комиссии от 25 ноября 2020 года №78 "О созыве первой сессии Черкасского областного совета".

Согласно этому постановлению, первая сессия Черкасского облсовета состоится 4 декабря 202 года в 11 часов в сессионном зале Дома советов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Херсоне состоялась первая сессия новоизбранного городского совета.

облсовет Черкасская область сессия депутаты ТИК
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