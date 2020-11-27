В Черкассах определились с датой первой сессии облсовета

Новоизбранный облсовет соберется 4 декабря

Новоизбранный облсовет соберется 4 декабря

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Черкасской областной рады.

Обнародовано Постановление Черкасской областной территориальной избирательной комиссии от 25 ноября 2020 года №78 "О созыве первой сессии Черкасского областного совета".

Согласно этому постановлению, первая сессия Черкасского облсовета состоится 4 декабря 202 года в 11 часов в сессионном зале Дома советов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Херсоне состоялась первая сессия новоизбранного городского совета.