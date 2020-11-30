Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду

Брати Кальцеви з ОПЗЖ розраховують забрати «в сім’ю» два ключових крісла: старший брат Сергій планує стати головою облради, а молодший Володимир – секретарем Запорізької міськради

Брати Кальцеви з ОПЗЖ розраховують забрати «в сім’ю» два ключових крісла: старший брат Сергій планує стати головою облради, а молодший Володимир – секретарем Запорізької міськради

RegioNews продовжує цикл статей, в яких розповідає про те, хто і як формуватиме коаліцію в облрадах, а хто там опиниться в опозиції. На черзі – поствиборна ситуація в Запорізькій області.

Підсумки в цифрах

За результатами місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня, до Запорізької обласної ради потрапили 7 політичних партій. Найбільшу кількість депутатських мандатів прогнозовано отримала партія Медведчука-Льовочкіна "Опозиційна платформа - "За життя": з 84 місць у облраді вони взяли 23.

На другому місці – "Слуга народу", запорізьку обласну команду якої очолює діючий голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін. "Слуги" отримали 19 "багнетів". Далі – "Європейська солідарність" (10 депутатів), політична партія Володимира Буряка "Єднання" (9), "Опозиційний блок" та "За майбутнє" отримали по 8 депутатських місць, і лише 7 мандатів дістались "Батьківщині", якій, до речі, не вдалося потрапити до Запорізької міської ради.

Цього разу, в порівнянні з 2015 роком, до облради не потрапила "Нова політика", яку в Запоріжжі асоціюють з впливовим нардепом минулих скликань та фактичним власником "Мотор Січі" В’ячеславом Богуслаєвим. У попередньому складі облради "Нова політика" мала 10 депутатів. Не пройшла цього разу й Радикальна партія Олега Ляшка (минулого разу вона взяла 6 депутатських місць).

Коаліція є, а влада?

Як вже йшлося, у Запорізькій обласній раді 84 депутатських місця. Для створення більшості необхідно 50% +1 голос, тобто 43 "багнети". Наразі в жодної з політичних партій, які здолали прохідний бар’єр, немає такої кількості голосів.

Ймовірно, ще до виборів активні перемовини про об’єднання провели кілька політсил. Так, не виключено, що знову "зіллються" ОПЗЖ та "Опоблок" - в такому разі їм вдасться акумулювати 31 голос. Скоріш за все, до своїх колег по депутатському корпусу приєднаються також обрані від політичної партії "Єднання", яких у новому складі дев’ятеро. Раніше ми розповідали про те, що ця політична сила – проєкт міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, який повторно отримав перемогу на місцевих виборах і знову зайняв крісло бургомістра з першого туру. При цьому на виборах мера ОПЗЖ не висувала своєї кандидатури, яка могла б скласти достойну конкуренцію Буряку і, як мінімум, зробити реальністю другий тур запорізьких мерських виборів. Проте, як пояснював RegioNews керівник запорізького осередку ОПЗЖ, нардеп Володимир Кальцев, партія вирішила цього не робити, аби підтримати Буряка і не "відтягувати" в нього голоси.

За словами політичних експертів, таке рішення зумовлено попередніми домовленостями з самим паном Буряком. Мовляв, партія Медведчука-Льовочкіна підтримує його на мерських виборах, а той, своєю чергою, рекомендуватиме своїм партійцям об’єднатися з ОПЗЖ і в міській, і в обласній радах. Крім того Кальцев і його політична сила має всі шанси розраховувати на підтримку "єднанців" під час голосування за свою кандидатуру на посаду секретаря міськради, а також за партійного висуванця в голови облради. Між іншим, за словами того ж Кальцева, посаду обласного спікера може отримати його рідний старший брат Сергій Кальцев або ж вірний соратник братів Кальцевих Павло Матвієнко, який у 2010 – 2013 роках вже обіймав цю посаду.

Проте навіть із "Опоблоком" та "Єднанням" пану Кальцеву все одно не вистачить голосів для створення більшості. Теоретично він може розраховувати на лояльність та готовність до об’єднання з боку партії "За майбутнє", яка отримала 8 мандатів. Але слід враховувати, що й перемовини, і умови цієї можливої співпраці будуть дуже непростими. Справа в тому, що запорізький осередок партії Палиці-Коломойського очолює Геннадій Фукс. А це - дуже амбітний політик та бізнесмен, в минулому – заступник голови Запорізької ОДА. За словами політичних експертів RegioNews, пан Фукс просто так в коаліцію з Кальцевим не піде. Які умови він висуне, наразі невідомо. Проте очевидно, що це можуть бути або контроль в ключових комісіях, або ж керівні посади на "рибних" комунальних підприємствах регіону.

Чи буде в регіоні реальна опозиція?

До опозиції в облраді автоматично потрапляє "Батьківщина". По-перше, враховуючи політику партії, дуже сумнівно, що Київ дозволить регіональним колегам офіційно підтримувати проросійські ОПЗЖ та "Опоблок".

Також опозиційний статус "світить" і "Слузі народу". Хоча ця політична сила й взяла друге місце в облраді, проте до отримання влади їй ще дуже далеко. Хоча амбіцій – просто неміряно. Зокрема, на посаду голови Запорізької облради дуже й дуже претендує діючий голова ОДА і керівник обласного осередку "СН" Боговін. Поговорюють, що він зустрічався і з мером Запоріжжя Буряком, і навіть пив каву з тим же Фуксом, маючи надію отримати їхню підтримку своєї кандидатури. Проте персона пана Боговіна геть не цікава ані першому, ані другому. До того ж, як вже говорилось, не виключено, що вищезгадані пани вже взяли на себе певні зобов’язання перед паном Кальцевим.

Тому, скоріш за все, "Слуга народу" опиниться в опозиції, проте об’єднуватись з кимось зі своїх товаришів по нещастю навряд чи буде. Хоча це неточно. Також неточно, що протистояти можливому альянсу ОПЗЖ – "Опоблок" - "За майбутнє" буде ще один гравець – "Європейська солідарність". Теоретично, партія Петра Порошенка мала б піти в жорстку опозицію до проросійських сил. Але все може бути геть інакше: якщо офіційно "ЄС" й не буде співпрацювати з можливими коаліціантами, то по факту свої голоси по ключовим питанням Кальцеву вона все ж надасть.

Політичні експерти пояснюють таку ймовірність дуже просто: під час передвиборчих перегонів місця у списках "ЄС" активно розпродувались, і той же Володимир Кальцев не погребував тим політичним аукціоном, прикупивши собі можливих депутатів. RegioNews не має офіційних доказів цьому, відтак стверджувати на 100%, що люди, які потрапили до облради за списками "Євросолідарності", перебувають "на зарплаті" у ватажків ОПЗЖ, ми не можемо. Однак ми обов’язково будемо спостерігати за тим, як представники цієї політичної сили будуть голосувати по ключовим та важливим для Кальцева питанням. Тоді все й стане на свої місця.