В Херсоне состоялась первая сессия новоизбранного городского совета

По результатам местных выборов в ней представлены депутаты от пяти партий

По результатам местных выборов в ней представлены депутаты от пяти партий

Фото: vgoru.org

Сегодня, 27 ноября, состоялась первая сессия новоизбранного Херсонского городского совета, во время которой избранный мэром Игорь Колихаев и депутатский корпус приняли присягу.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Во время торжественного заседания экс-мэр Владимир Николаенко передал Колихаеву символический ключ от города. Первая сессия Херсонского городского совета длилась менее часа.

Во время нее депутаты не голосовали и не принимали решений, их будут принимать во время следующего заседания, дата которого станет известна позже.

В городском совете 8 созыва будут работать 54 депутата от пяти партий: "Нам здесь жить" - 17, ОПЗЖ - 11 "Слуга народа" - 10, "Блок Владимира Сальдо" - 9 и "Европейская солидарность" - 7.

Напомним, в Херсоне через месяц после выборов обнародовали список депутатов облсовета.

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