Чиновников "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба на 8,5 млн

Они незаконно подключили сторонних потребителей к электросетям компании

Они незаконно подключили сторонних потребителей к электросетям компании

Фото: из открытых источников

В "Укрзализныце" обнаружили факты экономических правонарушений, которые нанесли компании более 8,5 млн грн убытков.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци", передает RegioNews.

В результате служебной проверки регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", филиала "Энергосбыт" и департамента электрификации и электроснабжения "Укрзализныци" члены комиссии установили факты самовольного, безучетного и незаконного подключения сторонних потребителей к электросетям филиала "Энергосбыт", что повлекло ущерб на общую сумму более 8,5 млн грн", - сообщили в "Укрзализныце".

Также сообщается, что материалы служебной проверки передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений планируют привлечь к дисциплинарной ответственности 18 работников, и еще двух - к административной.

Также было возбуждено ходатайство о соответствии занимаемым должностям в отношении трех работников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководителя подразделения "Укрзализныци" поймали на взятке в 100 тыс. грн.