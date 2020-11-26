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26 ноября 2020, 15:07 21

Чиновников "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба на 8,5 млн

26 ноября 2020, 15:07 21
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Они незаконно подключили сторонних потребителей к электросетям компании
Они незаконно подключили сторонних потребителей к электросетям компании
Фото: из открытых источников
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В "Укрзализныце" обнаружили факты экономических правонарушений, которые нанесли компании более 8,5 млн грн убытков.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци", передает RegioNews.

В результате служебной проверки регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", филиала "Энергосбыт" и департамента электрификации и электроснабжения "Укрзализныци" члены комиссии установили факты самовольного, безучетного и незаконного подключения сторонних потребителей к электросетям филиала "Энергосбыт", что повлекло ущерб на общую сумму более 8,5 млн грн", - сообщили в "Укрзализныце".

Также сообщается, что материалы служебной проверки передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений планируют привлечь к дисциплинарной ответственности 18 работников, и еще двух - к административной.

Также было возбуждено ходатайство о соответствии занимаемым должностям в отношении трех работников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководителя подразделения "Укрзализныци" поймали на взятке в 100 тыс. грн.

Укрзализныця коррупция чиновники НАБУ преступление
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