14:00  26 ноября
Кличко презентовал книгу своих ляпов
11:09  26 ноября
Свыше 87 млн убытков: ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролеса"
14:16  26 ноября
В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 15:23 40

Стало известно, когда Рада может восстановить ответственность за ложь в декларациях

26 ноября 2020, 15:23 40
Читайте також українською мовою
У Зеленского не исключают возможность отставки всего состава Конституционного суда
У Зеленского не исключают возможность отставки всего состава Конституционного суда
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Уже на этой неделе в Верховную Раду внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях, которая была отменена решением Конституционного Суда.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде и народный депутат Федор Вениславский, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о восстановлении статьи 366 прим. 1 Уголовного кодекса.

На этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент", - сказал Вениславский.

Он добавил, что этот проект закона депутаты рассмотрят на следующей пленарной неделе. Также нардеп не исключает вероятность отставки всего состава Конституционного суда.

Этот состав КСУ ... есть сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов добродетель судей, которые голосовали. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что к таким крайним вариантам не дойдет. Но если дойдет - будем голосовать за отставку всего суда", - сказал Вениславский.

Напомним, Зеленский просит Венецианскую комиссию об оценке конституционной ситуации.

Конституционный суд декларации коррупция Уголовная ответственность Верховная Рада
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Чиновников "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба на 8,5 млн
26 ноября 2020, 15:07
В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму
26 ноября 2020, 14:16
В Раде и правительстве недовольны некоторыми министрами
26 ноября 2020, 10:56
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »