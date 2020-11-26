Стало известно, когда Рада может восстановить ответственность за ложь в декларациях

У Зеленского не исключают возможность отставки всего состава Конституционного суда

У Зеленского не исключают возможность отставки всего состава Конституционного суда

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Уже на этой неделе в Верховную Раду внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях, которая была отменена решением Конституционного Суда.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде и народный депутат Федор Вениславский, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о восстановлении статьи 366 прим. 1 Уголовного кодекса.

На этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент", - сказал Вениславский.

Он добавил, что этот проект закона депутаты рассмотрят на следующей пленарной неделе. Также нардеп не исключает вероятность отставки всего состава Конституционного суда.

Этот состав КСУ ... есть сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов добродетель судей, которые голосовали. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что к таким крайним вариантам не дойдет. Но если дойдет - будем голосовать за отставку всего суда", - сказал Вениславский.

Напомним, Зеленский просит Венецианскую комиссию об оценке конституционной ситуации.