Венедиктова приказала проверить законность "Большого строительства" Зеленского

Она рекомендует прокурорам обратить особое внимание на законность использования бюджетных средств

Она рекомендует прокурорам обратить особое внимание на законность использования бюджетных средств

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает издание "Буквы", в распоряжении которого оказался приказ Венедиктовой, передает RegioNews.

В письме Офиса генерального прокурора говорится, что информация правоохранительных органов, обращения граждан, а также результаты журналистских расследований "свидетельствуют о наличии неоднократных случаев нарушения закона и злоупотреблений при проведении закупок, определении стоимости дорог и материалов, исполнении и приемке работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог".

Также Венедиктова рекомендует прокурорам организовать комплексное изучение этих вопросов, "обратив особое внимание на законность использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство".

Планируется особенно скрупулезно изучить период за весь 2019 год и за 11 месяцев 2020 года.

По результатам этой проверки прокуроры должны прислать отчеты в Офис генпрокурора. Рекомендации о том, что проверить, расписаны на 11 страницах.

Напомним, президентская программа "Большая стройка", несмотря на ее глобальный замысел обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятники коррупции. Откровение уже экс советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о краже из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, ответственных за программу.

Впоследствии RegioNews выяснил, что при реализации программы "Большая стройка" при строительстве дорог используются "схемы" субподрядов, дополнительных соглашений и наценок на асфальтобетонной смеси.

В статье "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" мы также писали, что чиновники автодоров сами рисуют цены на стройматериалы, а фирмы "дорожного картеля" осваивают бюджеты за еще не выполненные ремонтные работы.

После появления этой информации адвокат юридического объединения "Могильницкий и партнеры" Ольга Францева, которая представляет интересы Юрия Голика, обратилась к RegioNews с требованием удалить статью. Напомним, что юридическое объединение "Могильницкий и партнеры" имеет в Украине репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира".

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