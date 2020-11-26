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26 ноября 2020, 15:46 14

У Зеленского оценили шансы Разумкова стать президентом

26 ноября 2020, 15:46 14
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В ОП считают, что нельзя заранее оценить ситуацию
В ОП считают, что нельзя заранее оценить ситуацию
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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко считает, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не победил бы сегодня на президентских выборах.

Такое мнение Тимошенко выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, пишет RegioNews.

"Дмитрий Разумков - человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты... Я с ним это, честно говоря, не обсуждал. Украина - это страна, где политическая ситуация часто резко изменяется. Я не могу сказать, что будет через четыре года (это никто не может сказать). Но я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы", - сказал он.

Тимошенко подчеркнул, что не знает, какой будет ситуация через четыре года.

"Пойдет ли президент Зеленский на второй срок? Если не пойдет, будут новые кандидаты?" - сказал Тимошенко.

Напомним, что ранее Разумков заявил, что он "в определенной степени уже президент".

Офис президента спикер Верховная Рада президент парламент
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