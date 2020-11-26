У Зеленского оценили шансы Разумкова стать президентом

Такое мнение Тимошенко выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, пишет RegioNews.

"Дмитрий Разумков - человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты... Я с ним это, честно говоря, не обсуждал. Украина - это страна, где политическая ситуация часто резко изменяется. Я не могу сказать, что будет через четыре года (это никто не может сказать). Но я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы", - сказал он.