У Зеленского оценили шансы Разумкова стать президентом
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко считает, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не победил бы сегодня на президентских выборах.
Такое мнение Тимошенко выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, пишет RegioNews.
"Дмитрий Разумков - человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты... Я с ним это, честно говоря, не обсуждал. Украина - это страна, где политическая ситуация часто резко изменяется. Я не могу сказать, что будет через четыре года (это никто не может сказать). Но я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы", - сказал он.
Тимошенко подчеркнул, что не знает, какой будет ситуация через четыре года.
"Пойдет ли президент Зеленский на второй срок? Если не пойдет, будут новые кандидаты?" - сказал Тимошенко.
Напомним, что ранее Разумков заявил, что он "в определенной степени уже президент".