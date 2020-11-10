Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция

В результате двухнедельного подсчета голосов в Днепре надежды действующего мэра Бориса Филатова удержать кресло в один тур не осуществились

В результате двухнедельного подсчета голосов в Днепре надежды действующего мэра Бориса Филатова удержать кресло в один тур не осуществились

Визави днепровского градоначальника стал ярый оппонент, известный местный политик и бизнесмен Загид Краснов, опередив на пару десятых процента еще одного фаворита Александра Вилкула. А вот что касается депутатского корпуса, то треть мандатов взяла филатовская "Пропозиция". И как выяснил RegioNews, составить большинство в сессионном зале мэрской партии могут помочь неожиданные, на первый взгляд, союзники.

По данным Центризбиркома, во второй тур мэрских выборов в Днепре вышли действующий глава города Борис Филатов (46,41% голосов) и Загид Краснов (13,15%). Не прошли в "финал" Александр Вилкул (12,95%) и Сергей Никитин от ОПЗЖ (9,15%). Примечательно, что в первом туре на предыдущих выборах мэра Днепра в 2015 году тройка лидеров была такой же, но с другими процентами: Вилкул - 37,9%, Филатов - 35,7%, Краснов - 12,4%.

Что общего у Филатова с Красновым

Филатов и Краснов - известные днепровские политики и бизнесмены. Оба на волнах революций были назначены заместителями председателя Днепропетровской облгосадминистрации. Правда, Краснов - после Оранжевой революции, а Филатов – после Революции достоинства. У обоих кандидатов на должность мэра - неоднозначные биографии. И Филатову, и Краснову приписывают так называемые "уголовные периоды" накопления капитала. Что касается политического опыта, то можно сказать, что у Загида Геннадиевича он длиннее, а у Бориса Альбертовича - ярче.

Краснов – депутат Днепровского горсовета трех созывов. В первую каденцию он возглавлял фракцию "Блок Лазаренко", впоследствии создал собственный политпроект "Громадська сила". Несколько раз Краснов безуспешно баллотировался в народные депутаты и в мэры Днепра. Запомнился, в частности, несколькими политическими историями, которые прозвучали на всю страну. Так, под флагами "Блока Лазаренко" Краснов как глава влиятельной земельной комиссии стал фигурантом громких скандалов с земельными сделками. Тогда он был настолько уверенным в контроле над мэрией, что называл себя не иначе, чем "директором горсовета". Именно на то время имя Загида Краснова часто звучало рядом с именем тогдашнего нардепа-"регионала" Олега Царева.

В 2010 году во время председательства в местном штабе кандидата в президенты Сергея Тигипко Краснов в рекламной предвыборной кампании так пытался подчеркнуть свою значимость, что значительно "уронил" рейтинг кандидата в президенты. Конечно, сотрудничество Тигипко с Красновым на этом прервалось. Позже в период расцвета власти Партии регионов Загид Геннадиевич временно ушел в тень после "реинкарнации" дела по ДТП с его участием многолетней давности. Тогда председателем Днепропетровской ОГА был Александр Вилкул, и именно ему приписывали публичный "наезд" на Краснова, которого даже временно посадили за решетку.

Официальная политическая биография Филатова началась с должности заместителя главы Днепропетровской ОГА в 2014 году, которую возглавлял Игорь Коломойский. Впоследствии Филатова избрали в Верховную Раду по одномандатному округу №27 в Днепре. Нардепом он выдвигался от политпроекта "УКРОП", который нынче уже завял. Впрочем, после получения победы во втором туре мэрских выборов-2015 в Днепре Борис Альбертович сложил депутатские полномочия и взялся за руль города.

Пять лет назад с депутатским корпусом у нового главы города сразу не задалось: во время принятия присяги звучали возгласы "Позор!", в сессионном зале не было кворума. Проблем с формированием депутатского большинства добавляли депутаты от самой многочисленной фракции "Оппозиционный блок" и от "Громадськой силы". Попытку "переворота" при поддержке половины депутатов горсовета тогда сделал Краснов, которого на выездном заседании в здании лояльного к Загиду Геннадиевичу Амур-Нижнеднепровского райсовета в Днепре даже объявили секретарем горсовета.

Несколько месяцев работа Днепровского горсовета шла "со скрипом". Настолько, что бюджет Днепра-2016 был принят аж весной того года. Впрочем, после освобождения из-под ареста близкого друга Филатова, успешного "переговорщика" Геннадия Корбана ситуация с контролем над Днепрорадой у Бориса Альбертовича стала налаживаться. Жилой комплекс "Амстердам", где имеют жилье друзья, даже стали называть "второй мэрией". Поговаривают, что в этом ЖК, расположенном в живописном месте в центре Днепра, даже проводились совещания с городскими чиновниками. Что же касается Краснова, то он вошел в "самую престижную" комиссии горсовета - по вопросам этики, материнства, детства и партнерских отношений.

Особенности "черного пиара"

Под конец первой каденции мэра Филатова он уже имел уверенное большинство горсовете и прочный контроль над городским хозяйством. Эту послушную работу депутатского корпуса так называемый тандем "Гены-Бори", очевидно, намерен продолжить. Но нынешний второй тур стал неким огорчением для этих двух друзей и партнеров. Даже больше - с таким неудобным конкурентом, как Краснов.

Очевидно, что в случае выхода во второй тур Вилкула для Филатова была бы закономерной риторика "не допустить реванша "регионалов" без привязки к городскому хозяйству. В пользу этой версии говорит подчеркнуто уважительные высказывания Филатова в сторону Александра Юрьевича и отсутствие предвыборной критики. Важно, что Вилкул-младший в последние годы не был публичным в Днепре, активно Филатова также не критиковал. И вообще неизвестно, по каким причинам Александр Вилкул решил баллотироваться в днепровские мэры при таких больших рисках второй раз проиграть выборы. По одной из конспирологических теорий, такие договоренности были достигнуты между ним и действующим градоначальником в обмен на обещания послевыборных "плюшек" в виде должностей в комиссиях и подразделениях горсовета.

Зато толерантность Филатова к ярому оппоненту Краснову не наблюдалась. В сторону лидера "Громадськой силы" во время избирательной кампании идут нападки, за которыми явно "торчали уши" штаба действующего мэра. Так, в информпространстве разгоняются компрометирующие факты из биографии Краснова, в адрес сына Краснова звучали обвинения в попытке нарушить "день тишины", многочисленная армия ботов атакует Краснова в соцсетях, а лояльные к городской власти СМИ "топят" против этого кандидата в мэры.

Конечно, Краснов не имеет такой мощной медиа-поддержки, однако пытается эти атаки обернуть в свою пользу. Как известно, часть электората всегда готова поддержать "обиженных властью" кандидатов. В придачу - у Краснова значительно меньший процент откровенных противников, чем у Филатова. Плюс в случае, если волна "черного пиара" против Загида Геннадиевича будет нарастать, это может открыть "ящик Пандоры" с потоком компромата уже на Филатова. Еще одним козырем оппонента действующего мэра является то, что секретарем городской ТИК является его давний соратник - Андрей Баско.

Финиш днепровской коалициады

Кто бы не взял победу во втором туре выборов мэра Днепра, состав депутатского большинства в горсовете с большой долей вероятности можно уже спрогнозировать. Ведь расстановка сил в сессионном зале уже определена. По данным ЦИК, "Пропозиция" получила 22 мандата (34,3%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13 (20,3 %), "Слуга народа" - 9 (14 %), "Громадська сила" - 8 (12,5%), "Европейская солидарность" - 7 (10,9 %) и "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 5 (7,8%).

Поэтому вес красновской "Громадськой силы" в 8 "штыков" не идет в сравнение с 22-мя у "Пропозиции". Во время этой избирательной кампании только ленивый не говорил о лояльности местных ОПЗЖ и "ЕС" к Филатову. Можно даже не брать во внимание слухи о совместных бизнес-интересах Корбана и руководителя областной ОПЗЖ, первого номера в списке этой партии в горсовет Геннадия Гуфмана (кстати, Гуфман в прошлом созыве Днепровского горсовета возглавлял комиссию коммунальной собственности и успел стать фигурантом ряда громких коррупционных скандалов в Днепре). Список депутатов ОПЗЖ свидетельствует, что они не станут в оппозицию к городскому голове, если/когда им станет Филатов: почти половина из них - работники подразделений или учреждений, находящихся в подчинении Днепрорады.

Сдержанную лояльность к Филатова демонстрировали и кандидаты от "Евросолидарности". Следует помнить, что днепровская лидер "ЕС" Татьяна Рычкова зашла в Верховную Раду по мажоритарному округу №27 при публичной поддержке градоначальника. Это произошло после того, как он отказался от мандата нардепа и возглавил мэрию Днепра. Тем более у Филатова и "порошенковцев" - общая риторика относительно "непрофессионализма" команды президента Владимира Зеленского и представителей провластной "Слуги народа". Поэтому интриги с формированием большинства, как в совете прошлой каденции, вряд ли можно ожидать. А уже в конце года станут наглядными предвыборные договоренности между штабами - учитывая распределение влияния фракций горсовета на комиссии и департаменты.