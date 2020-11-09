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09 ноября 2020, 20:46 5

Олег Ляшко окончательно проиграл выборы, ЦИК объявила результаты

09 ноября 2020, 20:46 5
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ЦИК установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины на 208 округе
ЦИК установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины на 208 округе
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области кандидата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома, передает RegioNews.

На основании протокола ОИК "Об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №208" с пометкой "уточненные" ЦИК установила, что народным депутатом избран Гунько Анатолий Григорьевич 1976 г.р., образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары , беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - сказал член комиссии Павел Любченко.

Он добавил, что 9 ноября Окружной административный суд Киева отказал кандидату в депутаты Олегу Ляшко в обжаловании результатов выборов в округе №208.

И хотя остается еще возможность апелляционного обжалования, закон обязывает нас объявить результаты выборов не позднее, чем на 15 день со дня голосования", - сообщил Любченко.

Согласно результатам голосования, за Гунько отдали голоса 34,1% избирателей, это 21 245 голосов. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил 31,78% голосов, за него проголосовали 19 799 человек.

Напомним, ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №208 в отношении довыборов в Раду.

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