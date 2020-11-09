Олег Ляшко окончательно проиграл выборы, ЦИК объявила результаты

ЦИК установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины на 208 округе

ЦИК установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины на 208 округе

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области кандидата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома, передает RegioNews.

На основании протокола ОИК "Об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №208" с пометкой "уточненные" ЦИК установила, что народным депутатом избран Гунько Анатолий Григорьевич 1976 г.р., образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары , беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - сказал член комиссии Павел Любченко.

Он добавил, что 9 ноября Окружной административный суд Киева отказал кандидату в депутаты Олегу Ляшко в обжаловании результатов выборов в округе №208.

И хотя остается еще возможность апелляционного обжалования, закон обязывает нас объявить результаты выборов не позднее, чем на 15 день со дня голосования", - сообщил Любченко.

Согласно результатам голосования, за Гунько отдали голоса 34,1% избирателей, это 21 245 голосов. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил 31,78% голосов, за него проголосовали 19 799 человек.

Напомним, ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №208 в отношении довыборов в Раду.