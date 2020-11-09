ЦИК рассказала, какие партии попали в Сумской областной совет
В состав Сумского областного совета прошли шесть партий
В состав Сумского областного совета прошли шесть партий
В Сумах областная территориальная комиссия официально объявила результаты выборов в областной совет.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.
Согласно окончательным результатам голосования, распределение мандатов между партиями будет следующим:
- "Слуга народа" - 16 мандатов (19,33% голосов);
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14 мандатов (17,07% голосов);
- "Батькивщина" - 10 мандатов (11,41% голосов);
- "Европейская солидарность" - 9 мандатов (10,95% голосов);
- "Наш край" - 8 мандатов (9,95% голосов);
- "За будущее" - 7 мандатов (7,69% голосов).
Напомним, ЦИК рассказала, когда состоится второй тур выборов мэра Сум и Полтавы.
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