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09 ноября 2020, 20:01 90

ЦИК рассказала, какие партии попали в Сумской областной совет

09 ноября 2020, 20:01 90
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В состав Сумского областного совета прошли шесть партий
В состав Сумского областного совета прошли шесть партий
Фото: из открытых источников
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В Сумах областная территориальная комиссия официально объявила результаты выборов в областной совет.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

Согласно окончательным результатам голосования, распределение мандатов между партиями будет следующим:

  • "Слуга народа" - 16 мандатов (19,33% голосов);
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14 мандатов (17,07% голосов);
  • "Батькивщина" - 10 мандатов (11,41% голосов);
  • "Европейская солидарность" - 9 мандатов (10,95% голосов);
  • "Наш край" - 8 мандатов (9,95% голосов);
  • "За будущее" - 7 мандатов (7,69% голосов).

Напомним, ЦИК рассказала, когда состоится второй тур выборов мэра Сум и Полтавы.

Сумы облсовет голосование ЦИК Местные выборы результат
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