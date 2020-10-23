В разные "корзины": как Пинчук на Днепропетровщине "подпитал" местные политбренды кандидатами-подчиненными

Значительная доля предприятий промышленного и медиамагната Виктора Пинчука расположены в родной ему Днепропетровской области. Поэтому на местных выборах-2020, по своей привычной тактике, владелец группы EastOne и принадлежащей ей корпорации Interpipe «разложил» лояльных ему кандидатов в депутаты различные партийные «корзины»

Значительная доля предприятий промышленного и медиамагната Виктора Пинчука расположены в родной ему Днепропетровской области. Поэтому на местных выборах-2020, по своей привычной тактике, владелец группы EastOne и принадлежащей ей корпорации Interpipe «разложил» лояльных ему кандидатов в депутаты различные партийные «корзины»

Фото: из открытых источников

Виктор Пинчук рос, учился и избирался в Верховную Раду в Днепре, из которого родом его тесть - второй президент Украины Леонид Кучма и, соответственно, его жена Елена Франчук. В Днепре мать Пинчука София Иосифовна является заведующей кафедрой Национальной металлургической академии. От 24-го так называемого "промышленного" округа тогда еще Днепропетровска Пинчук дважды избирался нардепом - в 1998-м и 2002-м годах. Впоследствии от этого же округа проходил в Верховную Раду в 2012-м и 2014-м подчиненный Пинчука - один из руководителей "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" Яков Безбах, а до того, в 2010 году, тот стал депутатом Днепровского городского совета от Партии регионов.

На нынешних выборах-2020 Пинчук не считается "куратором" какой-то конкретной политсилы ни Днепропетровской области, ни в Днепре. Впрочем, с уверенностью можно говорить, что он делает ставки на тех, кто является сотрудниками его предприятий, плюс на годами выстроенные отношения с представителями местных политических элит. Очевидно, Пинчук до сих пор не изменяет своему принципу: сотрудничать с властью, иначе - все продавать и уезжать из страны.

И с Вилкулом, и с Филатовым

На фото: Яков Безбах

Вышеупомянутый Яков Безбах идет кандидатом в депутаты Днепровского горсовета от Блока Вилкула "Украинская перспектива". Нынешняя его должность - помощник председателя правления ПАО "Интерпайп НТЗ". Такой выбор партии для одного из самых известных местных протеже Пинчука в политике вряд ли является случайным. Сразу вспоминается, как при президентстве Януковича и, соответственно, губернаторстве Александра Вилкула Пинчук в тогда еще в Днепропетровске открыл свой построенный "с нуля" металлургический комбинат. Именно кандидатуру Вилкула Пинчук публично поддерживал на выборах мэра Днепра в 2015 году, приведя аргумент, что, по его мнению, Вилкул - честный человек, который "идет в мэры не ради наживы, а чтобы служить людям".

Однако после проигрыша тех выборов Вилкулом Борису Филатову владелец "Интерпайпа" наладил довольно тесные отношения и с победителем. В частности, Филатов в этом году публично рассказывал о помощи Пинчука родному городу и о том, как они чуть ли не каждую неделю созваниваются по делам.

На фото: Татьяна Каптелова

Поэтому неудивительно, что от "филатовской" партии "Пропозиция" в горсовет Днепра баллотируется директор поликлиники "Интерпайп НТЗ" Татьяна Каптелова. Она является действующим депутатом горсовета, избравшись в 2015-м от "Опоблока", и является заместителем председателя комиссии Днепросовета по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения и международных связей. По местному 11-му телеканалу, который входит в медиаимперию Пинчука, транслируются сюжеты с Каптеловою и Филатовым. К примеру, как они вместе посещают завод "Интерпайп НТЗ", общаясь с трудовым коллективом.

Между прочим, является кандидатом от "Пропозиции" и известный работник 11-го канала Борис Васильев, который также ведет программу "Васильевский остров", а гостем его эфира нередко бывает действующий мэр Днепра. Но если Безбах баллотируется по спискам Блока Вилкула как беспартийный, то Каптелова и Васильев - как члены партии "Пропозиция". Можно предположить, что "пинчуковские" кандидаты на городском уровне идут так называемыми "паровозами" - узнаваемыми лицами, которые могут помочь подтянуть рейтинги юных политпроектов обоих фаворитов мэрских гонок.

Стратегия "Агенты влияния"

Безбах также баллотируется от партии Вилкула и в облсовет первым номером на своем округе в родном промрайоне Днепра, где массово висят билборды с улыбающимся лицом Вилкула, который жмет руку Безбаху. Тоже в облсовет идет председатель правления "Интерпайп Новомосковский трубный завод" Сергей Тильный, однако он включен в список партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь". Тильный идет от ОПЗЖ и кандидатом в депутаты Новомосковского горсовета. Говорят, в нынешней избирательной кампании в регионе ОПЗЖ является достаточно лояльной к мэру Филатову.

На фото: Владимир Куцин

Еще одним известным кандидатом в областные депутаты есть первый номер партийного списка "За майбутне" - гендиректор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцин. Известно, что эта новая партия считается проектом Игоря Коломойского. Также общеизвестной стала борьба между Коломойским и Пинчуком за НЗФ, несмотря на это Куцин продолжает многолетнее управления этим предприятием.

Что же до №1 в списке партии "Наш край" в Днепропетровский облсовет Ивана Куличенко, то его тоже можно считать достаточно лояльной к Пинчуку персоной. Иван Иванович в течение 14 лет был мэром тогда еще Днепропетровска и имел с Пинчуком хорошие отношения.

Поэтому, с одной стороны, нет оснований говорить, будто владелец группы EastOne стремится получить какую-то собственную группу депутатов в советах Днепропетровщины. Но с другой – налицо его заинтересованность в наличии своих "агентов влияния", чтобы точечно решать насущные вопросы.