В різні "кошики": як Пінчук на Дніпропетровщині "підживив" місцеві політбренди кандидатами-підлеглими

Значна частка підприємств промислового і медіамагната Віктора Пінчука розташовані в рідній йому Дніпропетровській області. Тому на місцевих виборах-2020, за своєю звичною тактикою, власник групи EastOne и приналежній їй корпорації Interpipe «розклав» лояльних до нього кандидатів у депутати по різних партійних «кошиках»

Значна частка підприємств промислового і медіамагната Віктора Пінчука розташовані в рідній йому Дніпропетровській області. Тому на місцевих виборах-2020, за своєю звичною тактикою, власник групи EastOne и приналежній їй корпорації Interpipe «розклав» лояльних до нього кандидатів у депутати по різних партійних «кошиках»

Фото: з відкритих джерел

Віктор Пінчук ріс, навчався та обирався до Верховної Ради у Дніпрі, з якого походить його тесть - другий президент України Леонід Кучма та, відповідно, його дружина Олена Франчук. У Дніпрі мати Пінчука Софія Йосипівна є завідувачкою кафедри Національної металургійної академії. Від 24-го так званого "промислового" округа тоді ще Дніпропетровська Пінчук двічі обирався нардепом - у 1998-му і 2002-му роках. Згодом від цього ж округу проходив до Верховної Ради у 2012-му та 2014-му підлеглий Пінчука - один з керівників "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" Яків Безбах, а до того, у 2010 році, той став депутатом Дніпровської міської ради від Партії регіонів.

На нинішніх виборах-2020 Пінчук не вважається "куратором" якоїсь конкретної політсили ані в Дніпропетровській області, ані в Дніпрі. Втім, з впевненістю можна казати, що він робить ставки на тих, хто є співробітниками його підприємств, плюс на роками вибудувані стосунки з представниками місцевих політичних еліт. Вочевидь, Пінчук досі не зраджує своєму принципу: співпрацювати з владою, інакше - все продавати і їхати з країни.

І з Вілкулом, і з Філатовим

На фото: Яків Безбах

Вищезгаданий Яків Безбах йде кандидатом у депутати Дніпровської міськради від Блока Вілкула "Українська перспектива". Теперішня його посада - помічник голови правління ПАТ "Інтерпайп НТЗ". Такий вибір партії для одного з найвідоміших місцевих протеже Пінчука у політиці навряд чи є випадковим. Одразу згадується, як за президентства Януковича і, відповідно, губернаторства Олександра Вілкула Пінчук у тоді ще у Дніпропетровську відкрив свій побудований "з нуля" металургійний комбінат. Саме кандидатуру Вілкула Пінчук публічно підтримував на виборах мера Дніпра у 2015 році, навівши аргумент, що, на його думку, Вілкул - чесна людина, що "йде у мери не задля наживи, а щоб служити людям".

Однак після програшу тих виборів Вілкулом Борису Філатову власник "Інтерпайпу" налагодив досить тісні стосунки і з переможцем. Зокрема, Філатов цього року публічно розповідав про допомогу Пінчука рідному місту та про те, як вони чи не щотижня зідзвонюються у справах.

На фото:Тетяна Каптєлова

Тож недивно, що від "філатівської" партії "Пропозиція" до міськради Дніпра балотується директор поліклініки "Інтерпайп НТЗ" Тетяна Каптєлова. Вона є чинним депутатом міськради, обравшись у 2015-му від "Опоблоку", і є заступницею голови комісії Дніпроради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та міжнародних зв'язків. По місцевому 11-му телеканалу, який входить до медіаімперії Пінчука, транслюються сюжети з Каптєловою і Філатовим. Приміром, як вони разом відвідують завод "Інтерпайп НТЗ", спілкуючись із трудовим колективом.

Між іншим, є кандидатом від "Пропозиції" і відомий працівник 11-го каналу Борис Васильєв, який також веде програму "Василівський острів", а гостем її ефіру нерідко буває чинний мер Дніпра. Але якщо Безбах балотується по списках Блоку Вілкула як безпартійний, то Каптєлова і Васильєв - як члени партії "Пропозиція". Можна припустити, що "пінчуківські" кандидати на міському рівні йдуть так званими "паровозами" - впізнаваними обличчями, які можуть допомогти підтягнути рейтинги юних політпроєктів обох фаворитів мерських перегонів.

Стратегія "Агенти впливу"

Безбах також балотується від партії Вілкула й до облради – першим номером на своєму окрузі в рідному промрайоні Дніпра, де масово висять білборди з усміхненим обличчям Вілкула, котрий тисне руку Безбаху. Теж до облради йде голова правління "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" Сергій Тільний, проте він включений у список партії "Опозиційна платформа - За Життя". Тільний йде від ОПЗЖ і кандидатом у депутати до Новомосковської міськради. Кажуть, у нинішній виборчій кампанії у регіоні ОПЗЖ є доволі лояльною до мера Філатова.

На фото: Володимир Куцін

Ще одним відомим кандидатом у обласні депутати є перший номер партійного списку "За майбутнє" - гендиректор Нікопольського заводу феросплавів Володимир Куцін. Відомо, що ця нова партія вважається проєктом Ігоря Коломойського. Також загальновідомою стала боротьба між Коломойським і Пінчуком через НЗФ, незважаючи на яку Куцін продовжує багаторічне керування цим підприємством.

Що ж до №1 у списку партії "Наш край" до Дніпропетровської облради Івана Куліченка, то його теж можна вважати досить лояльною до Пінчука персоною. Іван Іванович протягом 14 років був мером тоді ще Дніпропетровська та мав із Пінчуком гарні стосунки.

Тож, з одного боку, немає підстав казати, ніби власник групи EastOne прагне отримати якусь власну групу депутатів у радах Дніпропетровщини. Але з іншого –очевидне його зацікавлення у наявності своїх "агентів впливу", аби точково вирішувати нагальні питання.