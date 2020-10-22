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22 октября 2020, 17:01

В Днепре блокировали продажу персональной базы данных граждан накануне выборов

22 октября 2020, 17:01
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Сейчас устанавливаются покупатели данных реестра избирателей
Сейчас устанавливаются покупатели данных реестра избирателей
Фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали продажу на хакерском форуме персональных данных граждан накануне местных выборов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что на одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал купить базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией, хранящейся в АИТС "Государственный реестр избирателей".

Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом в "даркнете" накануне проведения выборов в органы местного самоуправления. Ведь эта информация может быть использована заказчиками для влияния на электоральные предпочтения избирателей.

Оперативники установили личность злоумышленника и провели ряд следственных действий, изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и перечень "клиентов", что приобрели персональные данные избирателей.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (комп'компьютерах), автоматизированных системах, комп'компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Кировоградщине более 200 человек незаконно изменили избирательный адрес

СБУ хакеры Днепр продажа данные избиратели реестр
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