В Днепре блокировали продажу персональной базы данных граждан накануне выборов

Сейчас устанавливаются покупатели данных реестра избирателей

Сейчас устанавливаются покупатели данных реестра избирателей

Фото: СБУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что на одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал купить базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией, хранящейся в АИТС "Государственный реестр избирателей".

Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом в "даркнете" накануне проведения выборов в органы местного самоуправления. Ведь эта информация может быть использована заказчиками для влияния на электоральные предпочтения избирателей.

Оперативники установили личность злоумышленника и провели ряд следственных действий, изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и перечень "клиентов", что приобрели персональные данные избирателей.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (комп'компьютерах), автоматизированных системах, комп'компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Кировоградщине более 200 человек незаконно изменили избирательный адрес