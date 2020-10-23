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23 октября 2020, 10:40 3

Местные выборы: В ОПОРЕ назвали условия, при которых бюллетень признают недействительным

23 октября 2020, 10:40 3
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В бюллетени будет внесено от 5 до 12 представителей каждой партии, идущей на выборы
В бюллетени будет внесено от 5 до 12 представителей каждой партии, идущей на выборы
Фото из открытых источников
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Бюллетень для голосования на местных выборах будет недействительным только в том случае, если напротив названия партии не будет проставлена отметка.

Как передает RegioNews, об этом в эфире программы "Право на власть” сказала председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она объяснила: если даже в ячейке рядом с названием партии не будет цифры, которая будет соответствовать фамилии депутата, такой бюллетень будет считаться действительным. То есть, главное поставить галочку или другую отметку напротив названия партии.

Айвазовская также сообщила, что в бюллетени будет внесено от 5 до 12 представителей каждой партии, которая идет на выборы.

Бюллетень будет содержать такую информацию: слева - название партии и фамилия кандидата единого избирательного списка), посередине - два квадратика для голосования, а справа - список фамилий кандидатов от этой партии.

Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку (галочку, плюсик или другую) за партию, а во втором - вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12).

Напомним, ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. В целом на местных выборах будут иметь право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.

Известно, что в день выборов также пройдет инициированное президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос.

Местные выборы
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