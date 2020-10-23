Местные выборы: В ОПОРЕ назвали условия, при которых бюллетень признают недействительным

В бюллетени будет внесено от 5 до 12 представителей каждой партии, идущей на выборы

В бюллетени будет внесено от 5 до 12 представителей каждой партии, идущей на выборы

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Бюллетень для голосования на местных выборах будет недействительным только в том случае, если напротив названия партии не будет проставлена отметка.

Как передает RegioNews, об этом в эфире программы "Право на власть” сказала председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она объяснила: если даже в ячейке рядом с названием партии не будет цифры, которая будет соответствовать фамилии депутата, такой бюллетень будет считаться действительным. То есть, главное поставить галочку или другую отметку напротив названия партии.

Айвазовская также сообщила, что в бюллетени будет внесено от 5 до 12 представителей каждой партии, которая идет на выборы.