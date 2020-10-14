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14 октября 2020, 19:48

В Николаеве горизбирком проворонил сроки печати бюллетеней для выборов

14 октября 2020, 19:48
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Везде завтра будут получать готовые бюллетени, а в Николаеве только заключили договор на их изготовление
Везде завтра будут получать готовые бюллетени, а в Николаеве только заключили договор на их изготовление
Фото: ЦИК
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Николаевский горизбирком 15 октября будет только заключать договор на изготовление бюллетеней и другой избирательной документации, хотя по плану, утвержденному ЦИК, завтра должны были уже принимать работу полиграфистов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Iнше ТВ.

В среду, 14 октября, горизбирком, после длительных разбирательств, наконец-то делегировал замглаве комиссии Ирине Пономаренко полномочия подписать договор с ФОП Райнова.

За такое решение проголосовали 10 членов ТИК.

Ирина Пономаренко пояснила, что задержка с заключением договора связана с болезнью главы комиссии Татьяны Павловой. И хотя уже нарушены сроки по печати бюллетеней, замглавы заверила, что они все успеют напечатать.

Напомним, члены Николаевского горизбиркома никак не могут разобраться между собой. Так 4 октября члены горизбиркома взломали кабинет и сейф, чтобы начать заседание, так как выданный на вахте ключ, не подходил к замкам. При осмотре содержимого сейфа не нашли регистрационные документы некоторых партий. Ближе к ночи их все же обнаружили во взломанном кабинете.

На следующий день, 5 октября, глава николаевского горизбиркома Татьяна Павлова написала заявление в полицию на членов комиссии, которые вчера проводили заседание и вызывали полицию и ГСЧС чтобы вскрыть сейф с документами.

выборы Николаев комиссия бюллетень ТИК
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