В Николаеве горизбирком проворонил сроки печати бюллетеней для выборов
Николаевский горизбирком 15 октября будет только заключать договор на изготовление бюллетеней и другой избирательной документации, хотя по плану, утвержденному ЦИК, завтра должны были уже принимать работу полиграфистов.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Iнше ТВ.
В среду, 14 октября, горизбирком, после длительных разбирательств, наконец-то делегировал замглаве комиссии Ирине Пономаренко полномочия подписать договор с ФОП Райнова.
За такое решение проголосовали 10 членов ТИК.
Ирина Пономаренко пояснила, что задержка с заключением договора связана с болезнью главы комиссии Татьяны Павловой. И хотя уже нарушены сроки по печати бюллетеней, замглавы заверила, что они все успеют напечатать.
Напомним, члены Николаевского горизбиркома никак не могут разобраться между собой. Так 4 октября члены горизбиркома взломали кабинет и сейф, чтобы начать заседание, так как выданный на вахте ключ, не подходил к замкам. При осмотре содержимого сейфа не нашли регистрационные документы некоторых партий. Ближе к ночи их все же обнаружили во взломанном кабинете.
На следующий день, 5 октября, глава николаевского горизбиркома Татьяна Павлова написала заявление в полицию на членов комиссии, которые вчера проводили заседание и вызывали полицию и ГСЧС чтобы вскрыть сейф с документами.