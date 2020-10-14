В Николаеве горизбирком проворонил сроки печати бюллетеней для выборов

Везде завтра будут получать готовые бюллетени, а в Николаеве только заключили договор на их изготовление

Везде завтра будут получать готовые бюллетени, а в Николаеве только заключили договор на их изготовление

Фото: ЦИК

Николаевский горизбирком 15 октября будет только заключать договор на изготовление бюллетеней и другой избирательной документации, хотя по плану, утвержденному ЦИК, завтра должны были уже принимать работу полиграфистов.

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