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14 октября 2020, 20:39 6

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия высказался за сокращение численности армии

14 октября 2020, 20:39 6
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Он считает, что сэкономленные средства можно будет направить на перевооружение ВСУ
Он считает, что сэкономленные средства можно будет направить на перевооружение ВСУ
Фото из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что выступает за сокращение численности украинской армии.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Я полностью согласен с такими принципами, что нам в действительности нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета, но мы понимаем, что бюджет - это цифра, которой всегда не хватает, она защищена статья для обороны, но всегда недостаточно средств, чтобы перевооружать армию, покупать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то боеспособность нашей армии будет расти", - сказал Арахамия.

Он добавил, что повышение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что партии "Слуга народа" выгоднее проиграть местные выборы.

Также "ОПЗЖ" обвинила Арахамию в попытках сорвать участие партии в выборах на Николаевщине.

Арахамия Давид армия бюджет нардеп Слуга народа
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