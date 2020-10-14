Глава фракции "Слуга народа" Арахамия высказался за сокращение численности армии

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Я полностью согласен с такими принципами, что нам в действительности нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета, но мы понимаем, что бюджет - это цифра, которой всегда не хватает, она защищена статья для обороны, но всегда недостаточно средств, чтобы перевооружать армию, покупать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то боеспособность нашей армии будет расти", - сказал Арахамия.