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14 октября 2020, 17:31 3

О новых форматах коалиции речь не идет, - Разумков

14 октября 2020, 17:31 3
Читайте також українською мовою
К спикеру по этому вопросу главы фракций не обращались
К спикеру по этому вопросу главы фракций не обращались
Фото: Слуга народа / Facebook
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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с действующей коалицией в Верховной Раде все "более или менее в порядке", а об официальных переговоры о каких-то других ее форматах ему неизвестно.

Об этом Дмитрий Разумков заявил на брифинге в среду, 14 октября, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В частности спикер парламента отметил, что не является членом фракции, поэтому не может участвовать в любых переговорах по формированию новой коалиции. Однако, по его мнению, "пока все более-менее в порядке с действующей коалицией", которая значительно превышает 226 народных депутатов.

О каких-либо официальных переговорах на уровне Верховной Рады о создании каких-то других форматов я пока не слышал, ко мне председатели депутатских фракций и групп не обращались, поэтому комментировать слухи, я думаю, мне будет не совсем корректно", - сказал Разумков, комментируя заявления нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры о новых конструкциях сотрудничества с другими партиями после местных выборов в Украине.

Напомним, ранее Александр Качура заявил, что "Слуга народа" после выборов в регионах объединится с "ОПЗЖ".

Позже Качура опроверг анонсированную коалицию "Слуг народа" и "ОПЗЖ", объяснив "неувязку" тем, что СМИ вырвали из контекста его слова о новых формах сотрудничества "Слуги народа" с другими партиями.

Слуга народа спикер Верховная Рада Дмитрий Разумков парламент Качура Александр коалиция
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