Полиция открыла еще восемь уголовных производств из-за нарушений на местных выборах

Всего с 5 сентября зарегистрировано 142 таких производства

Всего с 5 сентября зарегистрировано 142 таких производства

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Всего в течение суток в полицию поступило 164 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано во Львовской области — 36, в Киевской — 29, в Киеве — 15, в Полтавской — 11, в Запорожской — 10, в Одесской — 9, по 8 — в Донецкой и Закарпатской, в Луганской — 6, в Волынской — 5, по 4 — в Ивано-Франковской, Николаевской, Черновицкой и Черниговской, по 3 — в винницкой и в Днепропетровской, по 2 — в Сумской и Тернопольской, по 1 — в Ровенской и Харьковской областях.

"Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1808 сообщений, связанных с избирательным процессом”, — говорится в сообщении.

Так, в Киевской области — 299, в Донецкой — 140, в Днепропетровской — 133, в городе Киеве — 131, в Закарпатской — 115, по 84 — в Кировоградской и Черновицкой, Одесской — 79, в Херсонской — 75, в Луганской — 70, в Полтавской — 65, в Запорожской — 61, в Ивано-Франковской — 58, во Львовской — 50, в Волынской — 47, в Сумской — 45, по 45 — в Винницкой и Николаевской, Черниговской — 40, в Ровенской — 38, в Черкасской — 33, в Харьковской — 31, в Тернопольской — 21, в Житомирской — 9, Хмельницкой области — 5 и 4 — в НПУ.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о восьми уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения по 142 уголовных правонарушений: 77 — связанные с нарушением избирательного законодательства, 65 — связаны с избирательным процессом”, - добавляется в сообщении.

Также составлено 273 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, накануне было открыто семь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса.