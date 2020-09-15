"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского

Глава Черниговской области Андрей Прокопенко объявил, что подал президенту заявление об отставке. Он объяснил это наличием масштабного конфликта по линии партии «Слуга народа» и нежеланием углублять этот конфликт

Глава Черниговской области Андрей Прокопенко объявил, что подал президенту заявление об отставке. Он объяснил это наличием масштабного конфликта по линии партии «Слуга народа» и нежеланием углублять этот конфликт

Якобы Андрею Прокопенко не дают возможности влиять на формирование списков кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах. Но, по данным RegioNews, причиной его демарша является не столько отстранение от партийных и избирательных процессов. Это следствие более глубинных процессов очищения президентской команды от людей бывшего президентского "наушника" Андрея Богдана, которые сам экс-канцлер спровоцировал нападками на главу государства.

Итак, накануне последнего уикенда Прокопенко разместил в своем Facebook публичное обращение, в котором объявил о том, что подал президенту заявление об отставке. По его словам, произошло это из-за длительного конфликт со своими однопартийцами и руководством партии, которое лишило главу ОГА возможности поставить в предвыборные списки "Слуги народа" на выборах Черниговского облсовета своих людей, которые могли бы оказывать ему поддержку в будущем.

"Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - заявил он.

Но названа Прокопенко причина прошения об отставке является, по сути, "отмазкой", ведь почему-то в течение года своего губернаторства Прокопенко особо не беспокоило отсутствие в облсовете депутатов от "Слуги народа". Более того, глава области не создает впечатление человека, который так легко сдаст позиции только потому, что кто-то отобрал у него какую-то игрушку.

Поскольку Прокопенко еще совсем недавно был одним из президентских фаворитов и удостаивался не только одобрения и дружеских объятий, но и огромных бюджетных ассигнований на реализацию проектов на Черниговщине "Большого строительства". Владимир Александрович реально держал Андрея Леонидовича на особом счету, а обычно такие отношения не предусматривают публичных демаршей. А если демарши таки происходят, то это является свидетельством сильного охлаждения и отлучение "штрафника" от "монаршего тела". Поэтому, очевидно, Прокопенко получил убедительный сигнал о том, что на Банковой больше не желают его присутствия во власти, поэтому ему стоит добровольно покинуть "песочницу".

Вполне возможно, что устранение Прокопенко является звеном той же цепи, которая протянулась от резонансного выступления нардепа Гео Лероса, который считается птенцом богдановского гнезда, с обвинением в сторону Зеленского к еще более шумной инсценировки, которую устроил сам экс-глава президентского Офиса. Как известно, покидая Банковую, Андрей Богдан оставил во властной вертикали многих своих соратников, которых он рекрутировал в новую власть. Некоторые из них успешно адаптировались и дезавуировали свои прежние связи. Кто-то же остался спящим агентом, которого рано или поздно должны активизировать. Медленно обновленная команда Зеленского занималась очисткой от людей, которые могли быть "консервами" Богдана.

В последнее же время этот процесс приобрел размах чуть ли не средневековой охоты на ведьм. И первым публичным сожжением стало именно исключение из фракции "Слуги народа" Лероса, который слишком распоясался. А Прокопенко в списке жертв оказался благодаря тому, что и вправду не смог мирно сосуществовать с другими "слугами" - черниговскими нардепами, которым самовлюбленный глава ОГА еще и вхож к президенту, был как кость в горле, не давала благополучно переваривать бюджеты "Большого строительства". Вероятно кто-то из них очень вовремя подбросил в руководящие головы партии и государства мысль, что Прокопенко является двойным агентом. И вовремя напомнили о том, кто покровительствовал его в прошлогодний предвыборный штаб в Одессе, а затем оформил на работу в Чернигове.

Делом техники в условиях тотального недоверия было вложить в уши хозяина Банковой и информацию об очень тесной "спайке" между Прокопенко и дуэтом Тимошенко-Кубракова, в котором заместитель председателя ОП и руководитель "Укравтодора" оказались очень эффективными в плане правильного распределения подрядов на "Большое строительство". И которые сейчас также находятся в своеобразной опале и, по утверждению некоторых источников, вообще дорабатывают последние дни.

По мнению этих источников, названные личности – далеко не последние из списка кандидатов на выход в контексте зачистки богдановского кадрового наследства. Но учитывая, что экс-руководитель ОП очень активно бросился напоминать президенту, что он знает очень много интересного о его сокровенных тылах, тут могут быть два варианта. Или процесс очистки замедлится, или наоборот, станет катализатором открытой войны с многочисленными кадровыми жертвами.