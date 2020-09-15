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15 сентября 2020, 13:21 7

"Люди Ермака": Лерос обнародовал список кандидатов в горсовет Киева от "Слуги народа"

15 сентября 2020, 13:21 7
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В списке предприниматели, журналисты и менеджеры компаний
В списке предприниматели, журналисты и менеджеры компаний
Фото: из открытых источников
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Бывший член фракции "Слуга народа" в парламенте, нардеп Гео Лерос опубликовал список кандидатов в депутаты Киевской городской рады от правящей партии.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.

Так, Лерос отмечает, что кандидатами от "слуг" оказались люди главы Офиса президента Андрея Ермака, а также председателя фракции Давида Арахамии, заместителей председателя фракции Николая Тищенко, Александр Корниенко и их соратников.

По его словам, глава ОП Андрей Ермак предложил включить в избирательный список свою советницу Лилию Пашинную. Председатель фракции Давид Арахамия предложил кандидатуру председателя секретариата партии "Слуга народа" Тараса Мельничука. От нардепа Богдана Яременко в список включены генеральный директор УНИАН Михаил Ганницкий, а также несколько столичных предпринимателей и топменеджеров.

Ранее сообщалось, что ГБР продолжает расследование дела так называемых "пленок Ермака", следствие находится на стадии проведения экспертиз.

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Гео Лерос Кандидат партия Слуга народа Офис президента выборы
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