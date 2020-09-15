Глава полтавской "Слуги народа" Савченко не поддержала постановление о непризнании выборов в Беларуси

Из 254 членов правящей партии проголосовали всего 151 депутат, всех кто был против или воздержался назвали "Слугами Путина"

Из 254 членов правящей партии проголосовали всего 151 депутат, всех кто был против или воздержался назвали "Слугами Путина"

Фото: Facebook

Глава Полтавской областной организации партии "Слуга Народа", народный депутат Ольга Савченко и еще трое ее коллег проголосовали против постановления о непризнании выборов в Беларуси.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Рады. Так, на сегодняшнем заседании Верховная Рада посчитала, что что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ и Совет Европы. Среди "слуг" данное решение не поддержала нардеп Ольга Савченко. В целом, не голосовали и многие другие "Слуги народа" - фракция дала всего 151 голос. Против постановления выступили также депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Отмечается, что постановление было принято лишь при поддержке партии Порошенко "Европейская солидарность" и "Голоса". Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал поименный список "Слуг народа", которые были против или воздержались во время голосования за постановление по Беларуси. Он отметил, что в Раде сформировалось новое объединение – "Слуги Путина". Так, в список вошли: Брагарь Е.В.

Бужанский М.А.

Воронов В.А.

Гетманцев Д.О.

Воробей А.С.

Дмитриева А.А.

Каптелов Р.В.

Касай Г.А.

Касай К.И.

Качура А.А.

Кириченко Н.А.

Козак В.В.

Колев А.В.

Копыленко А.Л.

Мандзий С.В.

Неклюдов В.М.

Павловский П.И.

Савченко О.С.

Халимон П.В.

Юраш С.А. Напомним, украинский парламент принял постановление о непризнании выборов в Беларуси.

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