Глава полтавской "Слуги народа" Савченко не поддержала постановление о непризнании выборов в Беларуси
Глава Полтавской областной организации партии "Слуга Народа", народный депутат Ольга Савченко и еще трое ее коллег проголосовали против постановления о непризнании выборов в Беларуси.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Рады.
Так, на сегодняшнем заседании Верховная Рада посчитала, что что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ и Совет Европы.
Среди "слуг" данное решение не поддержала нардеп Ольга Савченко. В целом, не голосовали и многие другие "Слуги народа" - фракция дала всего 151 голос.
Против постановления выступили также депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Отмечается, что постановление было принято лишь при поддержке партии Порошенко "Европейская солидарность" и "Голоса".
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал поименный список "Слуг народа", которые были против или воздержались во время голосования за постановление по Беларуси.
Он отметил, что в Раде сформировалось новое объединение – "Слуги Путина". Так, в список вошли:
- Брагарь Е.В.
- Бужанский М.А.
- Воронов В.А.
- Гетманцев Д.О.
- Воробей А.С.
- Дмитриева А.А.
- Каптелов Р.В.
- Касай Г.А.
- Касай К.И.
- Качура А.А.
- Кириченко Н.А.
- Козак В.В.
- Колев А.В.
- Копыленко А.Л.
- Мандзий С.В.
- Неклюдов В.М.
- Павловский П.И.
- Савченко О.С.
- Халимон П.В.
- Юраш С.А.
Напомним, украинский парламент принял постановление о непризнании выборов в Беларуси.