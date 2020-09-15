"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського

Очільник Чернігівщини Андрій Прокопенко оголосив, що подав президенту заяву про відставку. Він пояснив це наявністю масштабного конфлікту по лінії партії «Слуга народу» та небажанням поглиблювати цей конфлікт

Очільник Чернігівщини Андрій Прокопенко оголосив, що подав президенту заяву про відставку. Він пояснив це наявністю масштабного конфлікту по лінії партії «Слуга народу» та небажанням поглиблювати цей конфлікт

Нібито Андрію Прокопенку не дають можливості впливати на формування списків кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах. Але, за даними RegioNews, причиною його демаршу є не стільки відсторонення від партійних та виборчих процесів. Це наслідок більш глибинних процесів очищення президентської команди від людей колишнього президентського "навушника" Андрія Богдана, які сам ексканцлер спровокував нападками на голову держави.

Отже, напередодні останнього вікенду Прокопенко розмістив у своєму Facebook публічне звернення, в якому оголосив про те, що подав президенту заяву про відставку. За його словами, відбулося це через тривалий конфлікт зі своїми однопартійцями та керівництвом партії, яке позбавило главу ОДА можливості поставити у передвиборчі списки "Слуги народу" на виборах Чернігівської облради своїх людей, які могли б надавати йому підтримку у майбутньому.

"Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу", - заявив він.

Але названа Прокопенком причина прохання про відставку є, по суті, "відмазкою", адже чомусь протягом року свого губернаторства Прокопенка особливо не турбувала відсутність у облраді депутатів від "Слуги народу". Більше того, очільник області не створює враження людини, яка так легко здасть позиції лише тому, що хтось відібрав у нього якусь іграшку.

Позаяк Прокопенко ще зовсім недавно був одним з президентських фаворитів та удостоювався не лише схвалення і дружніх обіймів, а й величезних бюджетних асигнувань на реалізацію проєктів на Чернігівщині "Великого будівництва". Володимир Олександрович реально тримав Андрія Леонідовича на особливому рахунку, а зазвичай такі стосунки не передбачають публічних демаршів. А якщо демарші таки стаються, то це є свідченням сильного охолодження і відлучення "штрафника" від "монаршого тіла". Тому, очевидно, Прокопенко отримав переконливий сигнал про те, що на Банковій більше не бажають його присутності у владі, відтак йому варто добровільно залишити "пісочницю".

Цілком можливо, що усунення Прокопенка є ланкою того ж ланцюга, який протягнувся від резонансного виступу нардепа Гео Лероса, котрий вважається пташеням богданівського гнізда, зі звинуваченням у бік Зеленського до ще більш галасливої інсценізації, яку влаштував сам ексочільник президентського Офісу. Як відомо, полишаючи Банкову, Андрій Богдан залишив у владній вертикалі багатьох своїх соратників, яких саме він рекрутував у нову владу. Дехто з них успішно адаптувався і дезавуював свої колишні зв’язки. Хтось же – залишився сплячим агентом, якого рано чи пізно мають активувати. Поволі оновлена команда Зеленського займалася очищенням від людей, що могли бути "консервами" Богдана.

Останнім же часом цей процес набув розмаху мало не середньовічного полювання на відьом. І першим публічним спаленням стало саме виключення з фракції "Слуги народу" Лероса, який надто розперезався. А Прокопенко у списку жертв опинився завдяки тому, що й справді не зміг мирно співіснувати з іншими "слугами" - чернігівськими нардепами, яким самозакоханий глава ОДА ще й вхожий до президента, був як кістка в горлі, що не давала благополучно перетравлювати бюджети "Великого будівництва". Ймовірно хтось з них дуже вчасно підкинув у керівні голови партії та держави думку, що Прокопенко є подвійним агентом. І вчасно нагадали про те, хто протегував його у минулорічний передвиборчий штаб в Одесі, а потім оформив на роботу у Чернігові.

Справою техніки в умовах тотальної недовіри було також вкласти у вуха господаря Банкової й інформацію про дуже тісну "спайку" між Прокопенком та дуетом Тимошенка-Кубракова, в якому заступник голови ОП та керівник "Укравтодору" виявилися дуже ефективними в плані правильного розподілу підрядів на "Велике будівництво". І які нині також перебувають у своєрідній опалі та, за твердженням деяких джерел, взагалі допрацьовують останні дні.

На думку цих джерел, названі особистості – далеко не останні зі списку кандидатів на вихід у контексті зачистки богданівського кадрового спадку. Але враховуючи, що екскерівник ОП дуже активно кинувся нагадувати президенту, що він знає дуже багато цікавого про його потаємні тили, тут можуть бути два варіанти. Або процес зачистки сповільниться, або навпаки – стане каталізатором відкритої війни з численними кадровими жертвами.