ЦИК совместно с Минздравом разработают алгоритм местных выборов в условиях пандемии

Главная задача - обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий

Главная задача - обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий

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Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен, как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома", - сказал министр.

Он отметил, уже через несколько дней подробные правила будут обнародованы, чтобы рассказать обществу, как будет происходить обеспечение безопасного процесса голосования на местных выборах во время пандемии.

Напомним, в Украине избирательный процесс стартует 5 сентября, сами местные выборы пройдут 25 октября.