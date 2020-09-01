В "Слуге народа" заговорили о возможных кадровых ротациях в Кабмине

К Минэкономики и Минфину "есть вопросы"

К Минэкономики и Минфину "есть вопросы"

Фото: из открытых источников

По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, у монобольшинства в парламенте есть вопросы к работе экономического блока в Кабмине.

Как передает RegioNews, об этом Корниенко заявил в эфире "Свободы слова".

Так, речь идет о работе Министерства экономического развития и торговли, а также о Министерстве финансов. Председатель партии таким образом прокомментировал слова главы фракции Давида Арахамии о возможных ротациях в составе правительства.

Он (Арахамия – ред.) говорил об экономическом блоке. И он не говорил в совершенном виде о каком-то сборе подписей или каких-то проектах решений. Он больше намекал что к Министерству экономики, Министерству финансов есть вопросы со стороны фракции монобольшинства. Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить", – сказал Корниенко.

Он также добавил, что нардепов также интересует работа таможенной и налоговой служб страны.

Напомним, Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.

Ранее сообщалось, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.