В "Слуге народа" новый тренд – женщина-мэр – Арахамия

Давид Арахамия вновь отличился сексистскими заявлениями о женщинах, которые больше мужчин "понимают в любви и порядке"

Давид Арахамия вновь отличился сексистскими заявлениями о женщинах, которые больше мужчин "понимают в любви и порядке"

Фото из открытых источников

Об этом он заявил сегодня во время съезда политсилы, пишет RegioNews.

Арахамия насчитал уже шесть женщин, которые будут баллотироваться от "Слуги народа" на пост городского главы.

Кроме того, он также считает, что в Украине много городов "недолюблены": нет нормального озеленения и разруха, а женщины, по его мнению, держат дома в идеальном состоянии и понимают, как добавить любви к городу, поскольку "лучше понимают в любви и порядке".

Напомним, Давид Арахамия уже не впервые позволяет себе сексистские замечания о женщинах. Так в Николаеве вон и Александр Корниенко попали в скандал из-за обсуждения внешности коллеги по партии Ирины Аллахвердиевой.