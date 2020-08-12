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12 августа 2020, 10:44 4

ЦИК обнародовал состав избирательных комиссий на Виннитчине

12 августа 2020, 10:44 4
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Фото: из открытых источников
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ЦИК образовала в Винницкой области территориальные избирательные комиссии, которые будут заниматься организацией, подготовкой и проведением местных выборов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее постановление ЦИК.

По данным ЦИК, в состав каждой комиссии вошли председатель, заместитель, секретарь и 15 членов.

Винницкую областную территориальную избирательную комиссию возглавил представитель партии "Слуга народа" Стоян Олег Петрович 1981 года рождения.

Заместителем председателя Комиссии стала Горбатюк Наталья Ивановна, представляющая Винницкую организацию партии "Европейская солидарность".

Секретарем комиссии будет представитель местной партии промышленников и предпринимателей Кузьменко Наталья Петровна.

Напомним, выборы в Украине: ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов.

ЦИК выборы партия Слуга народа депутат
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