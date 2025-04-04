В Днепре взорвался автомобиль: ранены чиновник и его жена
В пятницу утром, 4 апреля, в Днепре взорвался автомобиль, в котором находилось местный чиновник с женой
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.
Известно, что автомобиль взорвался около 07:40.
"Водитель автомобиля - местное чиновник - и его жена получили ранения", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Напомним, вчера на рынке в Деснянском районе Киева произошел взрыв в результате подрыва гранаты в магазине. Погибли двое мужчин.
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