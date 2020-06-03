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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
03 июня 2020, 14:47 11

На Полтавщине чиновники зарабатывали на утилизации опасных отходов

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03 июня 2020, 14:47 11
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Опасные отходы вывозились на полигон как безопасная "смесь минералов", что наносило вред окружающей среде
Опасные отходы вывозились на полигон как безопасная "смесь минералов", что наносило вред окружающей среде

Служба безопасности Украины разоблачила нарушение акционерным обществом «Укргаздобыча» экологических норм при утилизации опасных отходов бурения, что могло создать угрозы для жизни и здоровья населения Полтавщины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Сотрудники коммерческой структуры по согласованию с представителями "Укргаздобыча" "зарабатывали" на утилизации буровых шламов. Чиновники Госэкоинспекции не реагировали на нарушения экологических норм.

Фактически утилизацию отходов бурения вообще не совершали. Во время их временного хранения не соблюдали необходимых экологических требований, что могло привести к загрязнению окружающей среды.

При вывозе шлама организаторы подменяли сопроводительные документы. Поэтому на полигоне бытовых отходов его выгружали под видом безопасной "смеси минералов".

По результатам лабораторных исследований образцов шлама установлено, что эти отходы относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников СБУ общество исправило нарушения экологических требований.

По предварительным оценкам своими действиями злоумышленники нанесли государству миллионные убытки.

Представителям коммерческой структуры: организатору и исполнителю противоправной схемы, а также представителю АО "Укргаздобыча", сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Другим фигурантам производства планируется сообщить о подозрении в ближайшее время.

Продолжается досудебное расследование.

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СБУ отходы экология Полтава криминальное дело Укргаздобыча
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