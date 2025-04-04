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04 апреля 2025, 09:45

В Запорожье будут судить поклонницу Путина

04 апреля 2025, 09:45
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фото: Нацполиция
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В Запорожье правоохранители разоблачили 53-летнюю местную жительницу, которая в социальных сетях активно распространяла пророссийскую пропаганду. Женщине грозит до пяти лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Запорожчанка систематически публиковала и комментировала сообщения в соцсетях, в которых оправдывала действия оккупантов и отрицала агрессию РФ против Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области вместе со следователями Нацполиции и сотрудниками СБУ установили, что с августа 2024 года подозреваемая из-за собственного аккаунта популяризировала нарративы страны-агрессора.

На основании собранных улик злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины – оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ, а также глорификация ее участников. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Сумской области будут судить работника ГСЧС, который вместе с товарищем оправдывал российскую агрессию против Украины.

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