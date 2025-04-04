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04 апреля 2025, 11:34

Оккупанты атаковали Сумщину: десятки ударов, погиб человек

04 апреля 2025, 11:34
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фото: Новынарня
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Ночью и утром 4 апреля русская армия нанесла 48 ударов по Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов. Погиб один человек

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что армия РФ обстреляла 5 общин.

Великописаревскую общину враг атаковал FPV-дронами и сбросил взрывное устройство с БПЛА. Повреждены два частных дома. Погиб один человек.

По информации следствия, 4 апреля около шести утра враг нанес удар FPV-дроном по частному домовладению в Великописаревской общине Ахтырского района. 52-летний владелец дома, находившегося во дворе, погиб. Эту информацию подтвердили в областной прокуратуре.

Краснопольская община также пострадало от атаки — здесь противник использовал FPV-дроны, минометный огонь, авиаудары и артиллерийские обстрелы.

Юношескую общину российские войска атаковали FPV-дроном, обстреляли из артиллерии и ударили КАБами. Поврежден частный дом.

На территорию Белопольской общины оккупанты попали одной миной. Середино-будскую общину атаковали с артиллерии.

Напомним, накануне российские оккупационные войска нанес удар беспилотниками по складским помещениям в Сумском районе.

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