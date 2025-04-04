Смертельное ДТП в Сумской области: авто наехало на велосипедиста

фото: Национальная полиция

В Конотопе на Сумщине в результате столкновения автомобиля и велосипеда погиб человек

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 3 апреля около 10.30 на улице Путивльской.

Правоохранители установили, что 70-летний житель райцентра, управляя автомобилем "ВАЗ 2121", во время поворота с улицы Путивльской на Германовскую допустил наезд на велосипедиста.

В результате ДТП 76-летний водитель велосипеда погиб на месте, еще до прибытия медиков.

По этому случаю следователи возбудили уголовное дело.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве кроссовер протаранил остановку, пострадала женщина.