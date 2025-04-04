Смертельное ДТП в Сумской области: авто наехало на велосипедиста
В Конотопе на Сумщине в результате столкновения автомобиля и велосипеда погиб человек
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла 3 апреля около 10.30 на улице Путивльской.
Правоохранители установили, что 70-летний житель райцентра, управляя автомобилем "ВАЗ 2121", во время поворота с улицы Путивльской на Германовскую допустил наезд на велосипедиста.
В результате ДТП 76-летний водитель велосипеда погиб на месте, еще до прибытия медиков.
По этому случаю следователи возбудили уголовное дело.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Николаеве кроссовер протаранил остановку, пострадала женщина.
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