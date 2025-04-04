В Мелитополе взорвали бронеавтомобиль с "кадыровцами"

фото: ГУР

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что бронемашина взорвалась 3 апреля в окрестностях Мелитополя.

"Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения Ахмат Восток. Потери врага составили по меньшей мере пять "кадыровцев", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.

Напомним, в Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".