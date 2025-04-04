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04 апреля 2025, 11:59

В Мелитополе взорвали бронеавтомобиль с "кадыровцами"

04 апреля 2025, 11:59
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фото: ГУР
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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен бронированный автомобиль "Тигр", принадлежавший российским оккупантам

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что бронемашина взорвалась 3 апреля в окрестностях Мелитополя.

"Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения Ахмат Восток. Потери врага составили по меньшей мере пять "кадыровцев", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.

Напомним, в Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".

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оккупанты Мелитополь техника ГУР бронеавтомобиль ВОТ
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