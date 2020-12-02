В Україні скасували карантин вихідного дня
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що карантину вихідного дня більше не буде. По всій країні щодня без винятку будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони. Також Шмигаль наголосив на тому, що зараз уряд активно обговорює тему локдауна.
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