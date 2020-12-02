14:24  02 грудня
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва
11:52  02 грудня
Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет
11:22  02 грудня
В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 14:35 96

В Україні скасували карантин вихідного дня

02 грудня 2020, 14:35 96
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що карантину вихідного дня більше не буде. По всій країні щодня без винятку будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони. Також Шмигаль наголосив на тому, що зараз уряд активно обговорює тему локдауна.

Підписуйтесь на RegioNews
Дивіться також »
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
18 травня 2020
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
16 травня 2020
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »