14:24  02 декабря
Кабмин согласовал увольнение председателя Херсонской ОГА Гусева
17:46  02 декабря
Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
18:26  02 декабря
В зоне ООС боевики стреляли из гранатомета и минировали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2020, 14:35 110

В Украине отменили карантин выходного дня

02 декабря 2020, 14:35 110
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что карантина выходного дня больше не будет. По всей стране ежедневно без исключения будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Также Шмыгаль отметил, что сейчас правительство активно обсуждает тему локдауна.

Подписывайтесь на RegioNews
Смотрите также »
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
18 мая 2020
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
16 мая 2020
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »