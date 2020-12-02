В Украине отменили карантин выходного дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что карантина выходного дня больше не будет. По всей стране ежедневно без исключения будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Также Шмыгаль отметил, что сейчас правительство активно обсуждает тему локдауна.