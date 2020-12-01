Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
RegioNews зібрало найпікантніші моменти із засідань Верховної Ради 9-го скликання. Дивіться: "година за 100 доларів" для Богдана Яременка, зелена кнопочка Олени Криворучкіної , "почесун" Іллі Киви та "мур-мур" Олега Семінського.
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Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
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09 травня 2020
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Миколаєв після виборів: як і з ким Сєнкевичу знову доведеться домовлятись вже у новій міськраді
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