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01 грудня 2020, 16:35 33

Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки

01 грудня 2020, 16:35 33
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RegioNews зібрало найпікантніші моменти із засідань Верховної Ради 9-го скликання. Дивіться: "година за 100 доларів" для Богдана Яременка, зелена кнопочка Олени Криворучкіної , "почесун" Іллі Киви та "мур-мур" Олега Семінського.

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