Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
RegioNews собрало самые пикантные моменты из заседаний Верховной Рады 9-го созыва. Смотрите: "час за 100 долларов" для Богдана Яременко, зеленая кнопочка Елены Криворучкиной, "почесун" Ильи Кивы и "мур-мур" Олега Семинского.
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