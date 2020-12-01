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01 декабря 2020, 16:35 33

Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько

01 декабря 2020, 16:35 33
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RegioNews собрало самые пикантные моменты из заседаний Верховной Рады 9-го созыва. Смотрите: "час за 100 долларов" для Богдана Яременко, зеленая кнопочка Елены Криворучкиной, "почесун" Ильи Кивы и "мур-мур" Олега Семинского.

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