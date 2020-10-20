Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Андрій Мартинов – український девелопер, що забудовує київське передмістя, у великому інтерв'ю розповів про перспективи розвитку Борщагівської ОТГ — однієї з найбагатших об'єднаних громад Київщини, про свою мрію побудувати там український Гарвард та про глобальне значення вибору, який треба зробити 25 жовтня на місцевих виборах.
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Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
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