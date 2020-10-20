Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Андрей Мартынов - украинский девелопер, который застраивает киевское предместье, в большом интервью рассказал о перспективах развития Борщаговской ОТГ - одной из самых богатых объединенных общин Киевщины, о своей мечте построить там украинский Гарвард и о глобальном значении выбора, который надо сделать 25 октября на местных выборах
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