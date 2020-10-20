09:49  20 октября
В Украине за сутки выявили 5469 новых больных COVID-19
12:11  20 октября
"Никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход всех государственных услуг в онлайн
08:13  20 октября
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 11:40 20

Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия

20 октября 2020, 11:40 20
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Андрей Мартынов - украинский девелопер, который застраивает киевское предместье, в большом интервью рассказал о перспективах развития Борщаговской ОТГ - одной из самых богатых объединенных общин Киевщины, о своей мечте построить там украинский Гарвард и о глобальном значении выбора, который надо сделать 25 октября на местных выборах

Подписывайтесь на RegioNews
Смотрите также »
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
18 мая 2020
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
16 мая 2020
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
09 мая 2020
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
08 мая 2020
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »