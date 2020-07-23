Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: головна подія тижня – захоплення заручників у Луцьку, відеозвернення Володимира Зеленського з закликом переглянути фільм про знущання над тваринами та "ляльковий" штурм під керівництвом Авакова
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
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11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
09 травня 2020
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
01 травня 2020
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
10 квітня 2020
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
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