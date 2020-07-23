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23 липня 2020, 19:30 5

Чорне дЗе!ркало у Луцьку

23 липня 2020, 19:30 5
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Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: головна подія тижня – захоплення заручників у Луцьку, відеозвернення Володимира Зеленського з закликом переглянути фільм про знущання над тваринами та "ляльковий" штурм під керівництвом Авакова

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