Чорне дЗе!ркало у Луцьку

Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: головна подія тижня – захоплення заручників у Луцьку, відеозвернення Володимира Зеленського з закликом переглянути фільм про знущання над тваринами та "ляльковий" штурм під керівництвом Авакова