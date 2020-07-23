Чорное Зе!ркало в Луцке
Смотрите в новом выпуске "Зе! Шкварки" на канале RegioNews: главное событие недели - захват заложников в Луцке, видеообращение Владимира Зеленского с призывом посмотреть фильм об издевательствах над животными и "кукольный" штурм под руководством Авакова
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