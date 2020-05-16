Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
Чому українцям зарано радіти виходу з карантину?
Хто з чиновників прибрав гроші для медпрацівників у регіонах?
Які затишні камери київського СІЗО чекають на фігурантів справи про "плівки Єрмака"?
І скільки ще потрібно приводів Зеленському, щоб звільнити одеського губернатора Куцого?
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 травня 2020, 22:00На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58Закарпаття: на митниці зміниться керівник
15 травня 2020, 18:59
- 14:33 16 травня Сьогодні з-за кордону в Україну повернулися ще 665 осіб
- 13:56 16 травня Науковці прогнозують в кінці травня спад епідемії COVID-19 в Україні
- 13:25 16 травня Кабмін опублікував постанову про послаблення карантину
- 12:40 16 травня Єрмак продюсує Україну
- 12:26 16 травня Зеленський змінив керівників РДА у трьох областях
- 11:54 16 травня Польща та Україна відновили роботу пункту пропуску "Шегині"
- 22:00 15 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 18:59 15 травня Закарпаття: на митниці зміниться керівник
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Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
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Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва