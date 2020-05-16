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16 травня 2020, 10:48 38

Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода

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16 травня 2020, 10:48 38
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Чому українцям зарано радіти виходу з карантину?

Хто з чиновників прибрав гроші для медпрацівників у регіонах?

Які затишні камери київського СІЗО чекають на фігурантів справи про "плівки Єрмака"?

І скільки ще потрібно приводів Зеленському, щоб звільнити одеського губернатора Куцого?


карантин НеПогода в регіонах протести
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