Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Чому українцям зарано радіти виходу з карантину?

Хто з чиновників прибрав гроші для медпрацівників у регіонах?

Які затишні камери київського СІЗО чекають на фігурантів справи про "плівки Єрмака"?

І скільки ще потрібно приводів Зеленському, щоб звільнити одеського губернатора Куцого?