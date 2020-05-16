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16 мая 2020, 10:48 51

Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода

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16 мая 2020, 10:48 51
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Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Почему украинцам рано радоваться выходу из карантина?

Кто из чиновников зажал деньги для медицинских работников в регионах?

Какие уютные камеры киевского СИЗО ждут фигурантов дела о "пленках Ермака"?

И сколько еще нужно поводов Зеленскому, чтобы уволить одесского губернатора Куцого?


карантин НеПогода в регионах протесты
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