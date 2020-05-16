Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Почему украинцам рано радоваться выходу из карантина?
Кто из чиновников зажал деньги для медицинских работников в регионах?
Какие уютные камеры киевского СИЗО ждут фигурантов дела о "пленках Ермака"?
И сколько еще нужно поводов Зеленскому, чтобы уволить одесского губернатора Куцого?
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 мая 2020, 22:00На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58Закарпатье: на таможне сменится руководитель
15 мая 2020, 18:59
- 17:12 16 мая Украина представит группу делегатов ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе
- 16:14 16 мая ГБР подозревает двух должностных лиц Одесской таможни в вымогательстве взяток
- 15:40 16 мая В оккупированном Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
- 14:33 16 мая Сегодня из-за границы в Украину вернулись еще 665 человек
- 13:56 16 мая Ученые прогнозируют в конце мая спад эпидемии COVID-19 в Украине
- 13:25 16 мая Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина
- 22:00 15 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:30 15 мая На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 18:59 15 мая Закарпатье: на таможне сменится руководитель
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева