В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Хто несе в Україну загрозу реваншу і до чого тут Зеленський?

Чим повіяло від піару черкаського мера Анатолія Бондаренка?

А також хто притримав гроші для українських медиків?

І наприкінці випуску – поетичний бонус! :))