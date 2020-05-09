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09 травня 2020, 11:00 21

В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода

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09 травня 2020, 11:00 21
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Хто несе в Україну загрозу реваншу і до чого тут Зеленський?

Чим повіяло від піару черкаського мера Анатолія Бондаренка?

А також хто притримав гроші для українських медиків?

І наприкінці випуску – поетичний бонус! :))


НеПогода в регіонах негода політика Черкаси ОРДЛО медики вибори Майдан
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