В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Кто несет в Украину угрозу реванша и при чем тут Зеленский?
Чем повеяло от пиара черкасского мэра Анатолия Бондаренко?
А также кто зажал деньги для украинских медиков?
И в конце выпуска – поэтический бонус! :))
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- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
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