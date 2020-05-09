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09 мая 2020, 11:00 1

В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода

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09 мая 2020, 11:00 1
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Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Кто несет в Украину угрозу реванша и при чем тут Зеленский?

Чем повеяло от пиара черкасского мэра Анатолия Бондаренко?

А также кто зажал деньги для украинских медиков?

И в конце выпуска – поэтический бонус! :))


НеПогода в регионах непогода политика Черкассы ОРДЛО медики выборы Майдан
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