В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода

Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Кто несет в Украину угрозу реванша и при чем тут Зеленский?

Чем повеяло от пиара черкасского мэра Анатолия Бондаренко?

А также кто зажал деньги для украинских медиков?

И в конце выпуска – поэтический бонус! :))