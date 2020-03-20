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Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях
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Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
18:52  20 березня
У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу
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20 березня 2020, 17:50 30

Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода

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20 березня 2020, 17:50 30
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Дивіться у спеціальному випуску "НеПогоди в регіонах":

Чим жила Україна перший тиждень на карантині?

Хто налякав безстрашного мера Харкова Геннадія Кернеса?

І чому коронавірус не лякає українських пасажирів?


коронавірус карантин НеПогода в регіонах НеПогода в регионах
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Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
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