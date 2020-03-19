Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус

Лікар інфекційного відділення чернівецької обласної клінічної лікарні, яка безпосередньо лікує хворих на коронавірус, на своїй сторінці у facebook відповіла на найпоширеніші питання про COVID-19, а також розповіла про будні медиків в умовах пандемії.