Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
Лікар інфекційного відділення чернівецької обласної клінічної лікарні, яка безпосередньо лікує хворих на коронавірус, на своїй сторінці у facebook відповіла на найпоширеніші питання про COVID-19, а також розповіла про будні медиків в умовах пандемії.
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