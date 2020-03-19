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19 березня 2020, 08:34 8

Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус

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19 березня 2020, 08:34 8
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Лікар інфекційного відділення чернівецької обласної клінічної лікарні, яка безпосередньо лікує хворих на коронавірус, на своїй сторінці у facebook відповіла на найпоширеніші питання про COVID-19, а також розповіла про будні медиків в умовах пандемії.


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