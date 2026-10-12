Сила, незламність і єдність: у Коростені провели перший чемпіонат з адаптивного армрестлінгу

Фото: ГО "Захист держави"

У Коростені відбувся перший районний чемпіонат із адаптивного армрестлінгу, який об'єднав ветеранів, любителів спорту, волонтерів і представників громадських організацій. Захід став не лише спортивною подією, а й благодійною ініціативою на підтримку українських військових

Про це інформує ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Адаптивний спорт допомагає ветеранам відновлюватися після поранень, проходити реабілітацію та повертатися до активного життя. Учасники чемпіонату мали змогу випробувати свої сили, позмагатися та відчути підтримку однодумців.

Змагання заради підтримки військових

Чемпіонат мав благодійну мету. Усі донати, зібрані під час заходу, спрямують на ремонт евакуаційного автомобіля лікаря Сергія Усюка та його побратимів, які захищають Україну на передовій.

Організаторами заходу стали Коростенський осередок ГО "Захист Держави", ГО "Бойові", благодійний фонд "Рокада", Коростенська міська рада та Коростенська районна військова адміністрація.

Спорт, творчість і взаємопідтримка

Програма заходу включала спортивні поєдинки під суддівством досвідчених спортсменів, майстер-класи та волонтерські активності.

Зокрема, гості могли долучитися до плетіння браслетів із паракорду, виготовлення маскувальних сіток для захисників, розпису чашок і шоперів. Також працювали зона психологічної підтримки від БФ "Рокада", "Бар бадьорості" та зона частувань.

Окремою частиною події став великий Прапор України, на якому учасники залишали побажання та слова вдячності українським військовим.

За підсумками змагань переможці отримали нагороди. Представник Коростенського осередку ГО "Захист Держави" Олександр Білошицький також вручив грамоти учасникам, партнерам і волонтерам за допомогу в організації чемпіонату.

Захід об’єднав спортивну спільноту, ветеранів і волонтерів навколо спільної мети – підтримки захисників України та розвитку адаптивного спорту в громадах.

Нагадаємо, у Києві відбулася церемонія нагородження лауреатів VII Загальнонаціональної премії "Золоті руки". Це щорічна громадська відзнака для людей, які роблять вагомий внесок у розвиток і захист України.